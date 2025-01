"Boom dei noleggi durante tutto l’anno"

"Inglesi, olandesi, americani, australiani, tanti belgi": in occasione, in particolare, della Gran Fondo, si riversano sulle lastre flotte di amanti delle due ruote, provenienti da ogni parte del pianeta. Famiglie, gruppi di amici, lupi solitari che, spinti dalla passione, montano in sella sulla scia dei grandi campioni, per poi fermarsi qualche giorno a visitare le bellezze delle Terre di Siena. Cicloturismo, si chiama. "Le prenotazioni per il 2025 sono già sold-out" racconta Francesco Salto, ciclista e meccanico, titolare, insieme a Rossano Galluzzi, della D.F. Bike, attività che si occupa di affitto di bici (nuove, principalmente gravel).

"Con l’affermarsi delle Strade Bianche – spiega Salto –, c’è stata un’impennata nel noleggio dei mezzi. Per ogni edizione facciamo il tutto esaurito: una manifestazione del genere richiama un sacco di persone che vengono sia per vedere la corsa che per essere, loro stessi, protagonisti del percorso. Di italiani, francesi e tedeschi ne vediamo pochi, loro le bici se le portano da ‘casa’: a noi si affida principalmente chi arriva in Italia in aereo e preferisce non avere con sé il proprio mezzo, per paura di rovinarlo o per una questione logistica, per semplificare l’organizzazione. La durata del noleggio è dai tre giorni a una settimana: solitamente chi arriva per le Strade Bianche soggiorna per un periodo più lungo per visitare le bellezze del territorio. E spessissimo torna, anche in un periodo diverso dell’anno, non legato all’evento. Chi torna esclusivamente per quello è un ‘fissato’ dell’agonismo. In questo senso, il Giro influirà molto meno nel nostro indotto".

"Le donne noleggiano frequentemente le bici elettriche – sottolinea Salto –: di solito gli uomini vanno più veloci e loro, per stare al passo con i mariti o gli amici, si affidano alla pedalata assistita per stare allo stesso passo e andare in giro con loro". "No, non è mai capitato che qualcuno mi abbia riportato la bici distrutta – sorride Salto –, ma quando piove, con le strade bianche che si riempiono di fango, il mezzo è sottoposto a un’usura bestiale, deve essere rimesso a posto in molte delle sue parti. Ma fa parte del gioco". Quindi per questo 2025… "Dita incrociate…".

Angela Gorellini