’Bomba d’acqua’, il caso è politico Botta e risposta sull’emergenza FdI attacca, il sindaco replica

di Marco Brogi

"L’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Bussagli, dovrebbe occuparsi delle problematiche della città, anziché pensare alle elezioni comunali di Siena e ispirare il suo sodale Ceccuzzi negli attacchi personali nei confronti dell’onorevole Michelotti. I poggibonsesi non si meritano situazioni come quella di martedì pomeriggio. E’ vergognoso ciò che è accaduto. Il sottopasso allagato mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini". Non c’è quiete dopo la tempesta. La bomba d’acqua che lunedì si è abbattuta sulla città, con danni e disagi notevoli, continua a provocare polemiche anche a livello politico. A lanciare accuse al Comune è Il coordinatore di FdI, Manfredi Biotti. "La situazione è al collasso anche in altre zone, ogni volta che piove abbondantemente accadrà questo – rincara la dose –. Siamo stanchi di certificare tutte le volte l’incapacità di questa amministrazione e del Pd che lo sostiene".

La risposta del sindaco non si è fatta attendere: "Sarebbe auspicabile un maggior equilibrio nel leggere le situazioni, anche nei confronti di coloro che si sono adoperati per ripristinare le condizioni di normalità alterate da un evento eccezionale come quello di lunedì scorso – replica Bussagli –. Nel primo pomeriggio Poggibonsi è stata interessata da un temporale, con pioggia e grandine. Sono caduti in quindici minuti 27,4 mm di pioggia che vuol dire 27,4 litri di acqua su ogni metro quadrato di superficie. Un dato significativo. La pioggia è continuata ben oltre i quindici minuti andando a diminuire d’intensità dopo i prima quaranta. Vi sono stati allagamenti sul territorio ma con la diminuzione dell’intensità l’acqua ha ripreso da sola a defluire liberando in maniera autonoma la maggior parte degli spazi".

E infine: "In alcuni luoghi le criticità sono state maggiori ma nelpomeriggio la situazione era già rientrata – conclude Bussagli –. Di questo nuovamente ringraziamo la Protezione civile subito attivata insieme ai tecnici, alla Municipale, ai vigili del fuoco, alle associazioni, ai volontari e a tutti coloro che si sono rimboccati le maniche. Questi eventi eccezionali sono diventati troppo frequenti e ogni volta destano preoccupazione per le possibili conseguenze che troppo spesso vediamo accadere".