Bollywood, blogger e attori in Valdichiana

Deepti Bhatnagar, attrice e modella indiana, ora celebre produttrice, ha scelto la Toscana e la Valdichiana Senese come nuova tappa del suo travel show ‘Travel With Deepti Bhatnagar’. Star di Bollywood e blogger indiani hanno infatti trascorso la giornata di domenica fra Montepulciano e Chianciano Terme, alla scoperta dei borghi e dell’enogastronomia locale. La producer Deepti Bhatnagar ha visitato la Valdichiana insieme a Pooja Batra, attrice e modella, Chetna Pande, protagonista di diverse serie e produzioni indiane, Nishank Swami e Neha Swami, blogger, un gruppo di personalità dello spettacolo indiano che contano milioni di follower sulle principali piattaforme social. La Toscana sarà la prima meta di un nuovo format del travel show ‘Travel with Deepti Bhatnagar’, in cui la producer racconterà varie destinazioni. A Montepulciano il gruppo ha fatto tappa presso due cantine. A Chianciano Terme il gruppo ha potuto godere del vasto panorama dalla Torre dell’Orologio per il travel show.