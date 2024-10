Bolici neo presidente dell’Associazione Sagra San Giuseppe

L’associazione Sagra San Giuseppe di Torrita di Siena ha un nuovo presidente. Il successore di Yuri Cardini sarà Massimo Bolici, come avevamo anticipato, un uomo di palio. Dopo aver svolto il ruolo di presidente della contrada Stazione, la più grande del paese, Bolici è pronto ad intraprendere questa nuova avventura. L’ufficialità è arrivata con la riunione dell’assemblea dei soci formata dai presidenti delle otto contrade che ha votato e scelto Bolici. "Rinnovando vicinanza all’Associazione – la nota del Comune – l’amministrazione ringrazia il presidente uscente e augura al neo eletto di continuare ad accrescere il prestigio della manifestazione nel prossimo triennio". Una curiosità: quest’anno hanno lasciato la carica di presidente di contrada i due più vittoriosi nella storia del Palio, entrambi con 7 successi: Bolici per la Stazione (presto sarà votato il nuovo presidente, Riccardo Rossi è il favorito) ed Enrico Buracchi per Porta Nova con Francesca Scarpini nuova presidente della contrada bianco-nera.

Luca Stefanucci