Blitz dei carabinieri con i cani cinofili al centro di accoglienza

Cani cinofili, diversi

carabinieri in azione in via della Pace ad Abbadia San Salvatore. Sarebbe – il condizionale è d’obbligo perché sull’intervento vi è stretto riserbo – stata eseguita una approfondita perquisizione nell’hotel Milano. E’ stato uno dei primi centri di accoglienza per gli extracomunitari. E già in passato le forze dell’ordine sono dovute intervenire per episodi di violenza.

Lite tra gli ospitati, atti di intolleranza. Questa volta, stando a quanto molta gente ha visto, l’intervento dei cani cinofili lascia pensare che i carabinieri avrebbero agito alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Supposizioni che hanno preso corpo anche per la durata degli accertamenti e per gli uomini impiegati.

Ovviamente

al momento non si conosce l’esito dell’operazione e neppure se ci sono stati dei fermati.

Ma l’intervento degli uomini dell’Arma c’è stato e, come detto, anche con il supporto dei cani cinofili.