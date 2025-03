Black Country,. New Road a Chiusi

Primi nomi per il prossimo Lars Rock Fest. Dopo l’edizione da record dell’anno scorso, che lo ha celebrato come una delle rassegne più interessanti e amate del panorama alternative italiano, il festival annuncia che saranno i Black Country, New Road i primi headliner della sua dodicesima edizione, che si terrà dal 4 al 6 luglio nei Giardini Pubblici di Chiusi, come sempre a ingresso gratuito. La band inglese sarà protagonista della seconda giornata, sabato 5 luglio, con il loro terzo album ‘Forever Howlong’, che segue ‘Ants From Up There’ del 2022, con il quale il gruppo ha raggiunto il terzo posto in classifica nel Regno Unito. "Anticipato dal primo singolo e brano di apertura ‘Bestie’ con la voce solista di Georgia Ellery – commentano gli organizzatori del festival, presentando i primi ospiti – il nuovo disco tanto atteso è stato prodotto da James Ford ed è un lavoro audace ed ambizioso che vede i Black Country, New Road reinventarsi in una nuova forma in cui i compiti vocali, e la maggior parte della scrittura delle canzoni, sono divisi tra Tyler Hyde, Georgia Ellery e May Kershaw". Il Festival è promosso dall’associazione culturale Gec Gruppo Effetti Collaterali con tanti volontari e il sostegno del Comune di Chiusi.