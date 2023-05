Biotecnopolo, un professore in cda Il ministro annuncia anche i fondi

Una chiacchierata di 5 minuti lontano da telecamere e taccuini che avrebbero potuto origliare. Alla fine, la stretta di mano tra il ministro della Salute Orazio Schillaci e il direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo e del Centro Nazionale antipandemico Rino Rappuoli a Palazzo Patrizi, ha sancito un accordo di massima sulle prossime mosse governative. Il quinto membro nel consiglio d’amministrazione della Fondazione, da nominare dopo l’ingresso della Fondazione Tls tra i soci fondatori del Biotecnopolo, è stato già scelto: è un professore universitario senese, con un nutrito curriculum scientifico e non avrebbe legami particolari con le imprese del settore. Manca solo l’avallo della ministra per l’Università Anna Maria Bernini e il cda sarà completo.

Almeno per un po’, perché gli altri ministri, Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso, potrebbero rivedere le loro nomine. Né il premio Nobel Giorgio Parisi, riconfermato dal ministro Schillaci, né il presidente Silvio Aime corrono rischi. Ma Lucia Calabrese, direttore del Mef, e Gianluca Polifrone, direttore dell’Agenzia Italiana del Farmaco, potrebbero essere rimpiazzati da altre figure. Anche se Giorgetti ha fatto la sua nomina quando era titolare del dicastero dello Sviluppo economico.

Chiunque siano i 5 consiglieri, la novità più importante è la firma sull’agreement, annunciata sempre dal ministro della Salute, che dovrebbe sbloccare la prima tranche dei finanziamenti per il centro nazionale antipandemico. Per legge sono stati stanziati 340 milioni di euro, il consiglio presieduto da Aime ha approvato il piano strategico e chiesto una tranche da 110 milioni di euro per avviare le attività. Anche la cerimonia della laurea honoris causa a Anthony Fauci, consulente del Biotecnopolo, prevista il 17 giugno in Piazza del Campo, dovrebbe dare una spinta al Governo.