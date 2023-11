"Biotecnopolo, ora bisogna correre. Risorsa per l’Italia, non solo per Siena"

"Magari avessi avuto il Biotecnopolo, che è una risorsa straordinaria per l’Italia, tra il 2019 e il 2020, prima dell’inizio della pandemia. Abbiamo investito tante risorse, 340 milioni di euro del Pnrr per centro nazionale antipandemico, al Biotecnopolo sono destinati fondi anche della Regione Toscana, della Fondazione Tls. Non bisogna perdere un minuto e non bisogna perdere un euro. C’è stato un cambio di governo, voglio metterci tutta la buona fede possibile. Ma ora bisogna correre, non sprecare risorse. Avere un polo strategico di ricerca e sviluppo per vaccini e monoclonali, è fondamentale per l’Italia e per questo territorio". Roberto Speranza, oggi deputato Pd, ma nella passata legislatura ministro per la Salute, è uno dei padri della Fondazione Biotecnopolo, con centro antipandemico annesso. Ed è scontato chiedergli lo stato dell’arte, a due anni dalla legge istitutiva, a un anno e mezzo dallo statuto e dal primo consiglio d’amministrazione.

Speranza è a Siena, relatore a un’iniziativa del Pd sulla sanità pubblica da tutelare, nella Sala dei Mutilati, assieme all’assessore regionale Simone Bezzini e ai dirigenti del Pd senese. "Chiedo con forza a tutte le istituzioni, nazionali e territoriali - afferma l’onorevole Speranza - un impegno massimo su un tema decisivo. Sul Biotecnopolo sono stati completati tutti i percorsi normativi, le risorse sono stanziate, la Regione Toscana ci crede. C’è un consiglio d’amministrazione di qualità, un direttore scientifico di valore internazionale, bisogna realizzarlo e mettere a terra i progetti. Non si deve correre dietro le dicerie, Siena è stata scelta perché è la sede ideale, dove c’è più scienza, più know-how, più risorse umane già pronte. Il Biotecnopolo qui è la scelta giusta per l’Italia Non si tratta di difendere Siena, ma un progetto per il Paese".

Anche l’assessore Bezzini è d’accordo nel superare questa fase d’impasse. "Nei prossimi giorni avrò un incontro con il presidente della Fondazione Biotecnopolo Marco Montorsi. Dopo l’interrogazione in consiglio ho chiesto chiarimenti e documentazioni che non sono ancora arrivati. Ora è arrivata la disponibilità all’incontro, sarà quella la sede per avere risposte su progetti e strategie".

Pino Di Blasio