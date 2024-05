"Biotecnopolo, che errori. La salute è bipartisan"

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della sanità Roberto Speranza negli anni della pandemia, docente di Igiene e responsabile della Sanità per ’Azione con Calenda’, entra subito nel merito dell’iniziativa organizzata da Azione alla Suvera per riaccendere i riflettori sul Biotecnopolo. "Dopo la pandemia, l’Oms aveva auspicato un sistema mondiale per la rilevazione tempestiva di rischi di nuove infezioni, la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva stanziato 100 milioni di euro per aprire a Berlino il polo di riferimento del sistema globale. Ogni Paese poi - continua Ricciardi - poteva aprire il suo spoke e collegarsi con l’hub di Berlino. L’Italia si mosse in tempo, il ministro Speranza destinò una cifra considerevole e scelse Siena come sede dello spoke antipandemico, sia per la storia scientifica della città, sia per la presenza di tante imprese delle Scienze della vita, sia perché c’erano già investimenti e strutture locali, finanziati dalla Regione Toscana e altri stakeholders, come Fondazione Tls che potevano reggere il polo italiano".

In quei mesi post Covid Ricciardi era al fianco del ministro Speranza. "Erano tutti consapevoli dell’importanza dell’investimento. Rino Rappuoli rappresentava lo scienziato migliore per dare vita al centro antipandemico italiano. C’erano tutti i presupposti per partire subito, poi è cambiato il Governo e sono stati rallentati tutti i rapporti con il mondo scientifico".

Per tornare al presente e all’iniziativa di Azione alla Suvera, con la microbiologa Maria Grazia Cusi, l’onorevole Elena Bonetti, candidata alle Europee, come la senatrice Barbara Masini, Ricciardi invita a considerare la scienza e il Biotecnopolo "in maniera bipartisan. La ripresa dell’influenza aviaria, i numeri delle vittime dell’antibiotico resistenza, dovrebbero scongiurare la tentazione governativa della rimozione del problema. Mi auguro che i finanziamenti, almeno quelli rimasti, per Biotecnopolo e centro antipandemico, ripartano subito e si trovi una soluzione bipartisan".

Più diretto l’affondo di Elena Bonetti sulle colpe del Governo Meloni. "Un grave errore boicottare il Biotecnopolo a Siena e il centro antipandemico. Sulla salute dei cittadini non ci possono essere giochi di partito e corsa alle poltrone".