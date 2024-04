BioBlitz nella Valle di Follonica. Ventiquattro ore nel parco urbano

Torna il BioBlitz, l’iniziativa che porta i partecipanti alla scoperta dell’ambiente e della biodiversità negli angoli della città e nei suoi dintorni. La manifestazione si svolgerà a Siena nella Valle di Follonica dalle 18 di sabato 27 alle 18 di domenica e si svilupperà su più turni. Una giornata all’aria aperta, armati di macchine fotografiche e telefonini, alla ricerca di tutto ciò che fa parte del patrimonio di biodiversità che un’area verde come quella scelta per l’iniziativa, così inserita nel contesto urbano, è in grado di offrire.

Una giornata per tutti, in poche parole. "Il BioBlitz – spiegano gli organizzatori – è un evento gratuito di scienza partecipata (o citizen science) della durata di 24 ore in cui i partecipanti, con l’aiuto di esperti naturalisti, ricercano, identificano e registrano specie di animali, piante, funghi e licheni. Lo scopo del BioBlitz Siena, alla sua terza edizione, è continuare il censimento delle specie che costituiscono la biodiversità di questa città, grazie alla collaborazione diretta fra abitanti e ricercatori. La Valle di Follonica è una delle aree verdi presenti all’interno delle mura medievali cittadine. Oliveti, frutteti e aree agricole gestite in maniera tradizionale, accanto alle Fonti di Follonica, formano un mosaico di habitat in grado di ospitare una flora e una fauna ricche e diversificate".

A Siena l’iniziativa è organizzata dal Museo di storia naturale dell’Accademia dei Fisiocritici con la collaborazione di Wwf, Legambiente, Rete degli orti di Siena, Museo botanico di Siena, Amici del boschetto di San Miniato e Contrada del Leocorno. L’iniziativa ha il patrocinio di Università di Siena, National biodiversity future center, Citizen science Italia e il contributo del Comune di Siena.

La partecipazione è gratuita ma per consentire una gestione migliore dell’evento è necessario iscriversi, entro domani 25 aprile, sul sito dell’Accademia dei Fisiocritici (www.fisiocritici.it). Il BioBlitz di Siena partecipa anche alla competizione annuale mondiale City nature challenge, che si svolge dal 26 al 29 aprile e comprende circa cinquecento città in tutto il mondo. La gara consiste nel raccogliere nei quattro giorni il maggior numero possibile di osservazioni naturalistiche, ossia foto o registrazioni audio e video. Le modalità per prendere parte al concorso saranno spiegate dagli operatori che nel corso della giornata senese accompagneranno i partecipanti.

Riccardo Bruni