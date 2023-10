Bioblitz d’autunno nel bosco di Busseto. Il censimento della biodiversità urbana

Torna il ’Mini BioBlitz d’autunno’ che quest’anno si svolge nell’area verde urbana del Bosco di Busseto, in via Baldassare Peruzzi 25 a Siena, il pomeriggio di sabato 7 ottobre. L’iniziativa chiama a raccolta tutti gli abitanti di qualunque età che vogliano collaborare con i ricercatori nel raccogliere insieme a loro quante più possibili osservazioni naturalistiche: serviranno in particolare per continuare il censimento di specie che costituiscono la biodiversità della città di Siena. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria a uno dei due turni, 14.30-16.00 o 16.30-18.00, entro il 6 ottobre sul sito dei Fisiocritici o dal QR code della locandina. All’inizio di ogni turno saranno presentate le attività di valorizzazione del Bosco, e dei progetti ’Rete degli orti di Siena’ e del neonato progetto ’ConVerSi-Connessioni Verdi Siena’. Poi, accompagnati da esperti naturalisti, i partecipanti grandi e piccini potranno divertirsi a cercare, raccogliere foto e identificare animali, piante, funghi, licheni. A Siena l’iniziativa è organizzata da WWF-Siena e Museo di Storia Naturale con Legambiente Circolo di Siena, Rete degli Orti di Siena, Museo Botanico, Amici del Boschetto di San Miniato.