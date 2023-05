"Bilancio in ordine" Comune all’attacco

"Una perdita di 721mila euro nella gestione 2022 del Comune di Monteriggioni? Assolutamente no. Al contrario, il risultato di amministrazione evidenzia un segno positivo per 14 milioni di euro". Secca replica dell’amministrazione comunale al gruppo di opposizione ’Per Monteriggioni’ formato da Raffaella Senesi e Fabio Lattanzio, che contestavano i conti del Comune. Una risposta, quella dell’amministrazione, che entra anche nel dettaglio: "E’ bene sottolineare che l’avanzo di competenza dell’anno di riferimento è di ben oltre due milioni di euro – si spiega nella nota – e conseguentemente sono rispettati tutti gli equilibri previsti dalle norme vigenti, come anche è stato scritto nella nota allegata al documento contabile. Il bilancio del Comune è solido, non in perdita e gli equlibri sono rispettati come si legge dalla relazione del Revisore dei conti", conclude l’amministrazione locale.

Anche il Pd di Monteriggioni interviene sulla vicenda, replicando duramente alla minoranza: "Si confonde la cassa con la competenza – contrattaccano i Dem di Monteriggioni –, le entrate con le uscite, la parte corrente con la parte in conto capitale. Il gruppo ’Per Monteriggioni’ non pare neanche a conoscenza del fatto che i bilanci comunali devono essere in equilibrio e che questo equilibrio è presente come dettagliato nel bilancio stesso. Come sempre è evidente il disagio del gruppo rispetto al fatto che questa amministrazione stia riuscendo a fare quello che la Senesi in cinque anni di mandato non ha né progettato e né realizzato. Non prendiamo lezioni – concludono dal Pd – da chi è stato inerte per cinque anni e oggi critica l’operato del sindaco Frosini. Il bilancio comunale è solido".