Bike sharing con undici stazioni

Il bike sharing tra Valdichiana Senese e Valdorcia. Attivato il servizio per vivere i due territori in modo lento e sostenibile, in sella a una bicicletta classica o a pedalata assistita: il progetto ’Green Hills’ consente di noleggiare una bici in modo completamente automatizzato. Sono undici le postazioni volute dai 10 sindaci dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e dislocate sul territorio, vicine ai centri storici o posizionate in luoghi strategici che ne facilitino la visita. Le postazioni sono situate in prossimità dei borghi di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza e San Casciano dei Bagni; due sono situate di fronte alle stazioni ferroviarie di Montepulciano Stazione e Chiusi; una piazzola è collocata vicino al Parcheggio Porta di Follonica a Montefollonico (Torrita di Siena). Altre tre le postazioni che saranno attivate nei prossimi mesi: una nella frazione di Petroio a Trequanda, una a Sarteano e una a Sinalunga.