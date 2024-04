Biblioteca Taglio del nastro domani alle 17

Sarà inaugurata venerdì alle ore 17 la nuova biblioteca del Comune di Chianciano. Il progetto per la costruzione ha previsto la riqualificazione dell’immobile ex albergo Florida e del giardino antistante da destinare a un parco letterario. Il progetto è stato reso possibile grazie al finanziamento da parte della Regione Toscana, attraverso il bando per l’assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana, a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti. Insieme al sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti all’inaugurazione interverranno il direttore e giornalista dell’Agenzia Ansa Luigi Contu che presenterà il suo libro dal titolo "I libri si sentono soli" edito da La nave di Teseo e Sebastiano Mondadori, nipote di Alberto Mondadori che presenterà il libro "Verità di famiglia. Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori" edito La nave di Teseo. Il progetto è dell’architetto Andrea Crociani che ha avuto il compito di riqualificare l’immobile, coniugando un messaggio letterario con tutta l’area di riferimento. Grazie al giardino che diventa un percorso di immersione e di verde. La collocazione è inedita per la biblioteca di Chianciano Terme che fu aperta nel 1962. All’epoca era nell’edificio dove oggi è stata nuovamente posizionata ma tutta la struttura era riservata alla biblioteca. Oggi parte di questo edificio è stato ristrutturato e adibito a teatro. Il patrimonio bibliografico negli anni è arrivato a comprende 24.658 volumi ed opuscoli, 15.670 inventariati: il patrimonio bibliografico complessivo è arrivato a comprende oltre 30.000 documenti. La sezione locale raccoglie testi riguardanti la storia, tradizioni, archeologia sia di Chianciano Terme che dell’area della Val di Chiana e della Val d’Orcia. Particolarmente consistente è la sezione di Etruscologia. Con l’inaugurazione della nuova sede è stata anche operata una cernita per dare valore alle collezioni ed alle edizioni più significative e di pregio sociale e storico.

Anna Duchini