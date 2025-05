Biblioteca comunale: "Boom di libri in prestito e iscritti in crescita"

Aumentano i prestiti di volumi, gli iscritti e il patrimonio librario della biblioteca comunale. I dati del primo trimestre del 2025, diffusi dall’amministrazione comunale, evidenziano la prosecuzione del percorso di crescita, nel tempo, per la Gaetano Pieraccini. "Il trasloco di poco più di un decennio fa nella superficie dell’Accabì ha segnato una comprensibile svolta – spiega Elisa Tozzetti, assessora alla Cultura del Comune (nella foto) – comunque il trend ha continuato ad essere positivo, descrivendo un legame con la comunità sempre più forte e un impegno costante per permettere lo sviluppo di questo spazio di formazione e crescita".

Guardando i dati emerge che il 2024 si è chiuso con oltre 17mila i prestiti, un numero complessivo di iscritti di quasi 8mila500 e un patrimonio librario che è arrivato a superare le 60mila unità (con oltre 1.900 dvd). Rispetto al periodo del via all’attività nella struttura di via Giosuè Carducci, gli iscritti sono più che quadruplicati (erano poco più di 2mila) e il patrimonio librario è aumentato quasi del 50 per cento. Puntando l’attenzione sulle cifre, vediamo inoltre che il primo trimestre 2025 ha visto 8mila386 presenze (più 2mila586 rispetto allo stesso periodo del 2024) e 5mila243 prestiti (+ 675 rispetto all’iniziale trimestre 2024). "Anche grazie ad alcune iniziative promosse dalla biblioteca, come la sfida di lettura che conta oggi 143 iscritti e che sta avendo molto successo soprattutto fra i più giovani – aggiunge Tozzetti - abbiamo ancora migliorato il trend rispetto all’analogo periodo del 2024. Segno di una attività ripresa a pieno ritmo in un luogo che vogliamo sia sempre più aperto alla città, con progetti di qualità come ‘BenEssere’ che sono nuovamente in pista". Poggibonsi, inoltre, anche per il triennio 2024-2026 è riuscita a qualificarsi come "Città che legge" e quest’anno partecipa al "Maggio dei Libri". La biblioteca ha già organizzato una decina di tavoli tematici e ne sono in programma altri quindici. In quanto biblioteca che aderisce alla ReDoS – Rete Documentaria Senese – la Gaetano Pieraccini è inclusa nei comuni che ospiteranno corsi di formazione per adulti. "Insieme a tante altre – conclude Tozzetti - un complesso di azioni fondate su una forte progettualità, su collaborazioni, sinergie e idee. Un impegno importante che noi intendiamo accrescere ancora".