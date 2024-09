Rubano biciclette elettriche, blitz in azienda di Badesse

Siena, 26 settembre 2024 – Ladri di biciclette a Siena. Non è la trama del film di Vittorio De Sica che racconta le disavventure di un attacchino il primo giorno di lavoro: mentre tenta di incollare un manifesto cinematografico gli viene rubata la bici, rincorre il ladro ma è inutile. Poi si metterà a cercarla lui stesso, finendo nei guai. Il furto non è in bianconero, come la pellicola capolavoro della storia del cinema che risale al 1948. Ma a colori. Quelli di Piazza Matteotti, cuore pulsante della vita cittadina. Dove una bicicletta elettrica Scott – ma sarebbe stata segnalata anche la scomparsa di altre nello stesso giorno – si è letteralmente volatizzata. Sparita nel nulla. Nonostante la rastrelliera si trovi davanti al palazzo della Camera di commercio e dall’altra parte della strada rispetto al comando della polizia municipale. E’ qui che una dipendente comunale, Michela Bacconi dell’Ufficio Palio, aveva lasciato la sua bici elettrica, acquistata nel 2020. “Di solito la metto in piazza Indipendenza – racconta – , invece dovevo fare dei giri per cui poco dopo le 18 l’ho messa alla rastrelliera in piazza della Posta. Ben legata con la catena di acciaio. Quando sono tornata a prenderla, erano le 20.30 circa, svanita. Anche la catena, era rimasto solo un brandello della copertura di quest’ultima. Sono rimasta malissimo perché mi sposto sempre con la mia Scott nera, accessoriata. Con cestino, c’era il casco, la pettorina, la cerata... tutto ciò che serve. Stamani (ieri, ndr) ho presentato denuncia alla Municipale. Non sarebbe stata l’unica ad essere portata via. Ringrazio chiunque può dare indicazioni al riguardo”. Potrebbero essere di aiuto le telecamere per capire se martedì pomeriggio, a quell’ora, persone si sono allontanate con la bici elettrica che costa quasi 3mila euro. Qualcuno potrebbe averla presa solo per spostarsi, abbandonandola. Oppure sarà immessa nel mercato parallelo.

Un vero e proprio blitz, invece, quello che è avvenuto la notte scorsa alla Sda, la società di spedizioni a Badesse. Sarebbe stata presa di mira la telecamera di videosorveglianza e sarebbe sparito anche un furgone. ma si sta ancora facendo un inventario del materiale che è eventualmente sparito dall’azienda. Del caso si stanno occupando i carabinieri.