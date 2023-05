Bianchi e Ferrozzi entrano nel Cda della Biblioteca

Tra gli ultimi atti del mandato, il sindaco Luigi De Mossi ha proceduto con apposito decreto a nominare due nuovi membri del Consiglio d’amministrazione della Biblioteca degli Intronati, dopo le dimissioni ufficializzate da Lorenza Bondi (candidata nella lista di Forza Italia) e Giovanni Niccolini (che corre nella Lista De Mossi). Al posto dei due aspiranti consiglieri comunali entreranno nel Cda Paolo Bianchi e Francesca Ferrozzi.

Nei giorni scorsi De Mossi aveva provveduto a sostituire un altro membro dimissionario del Cda, ovvero Nicoletta Fabio, candidata sindaco del centrodestra. Era stato dunque nominato Leonardo Finucci in modo da garantire all’organismo il numero di nove consiglieri previsto dal regolamento dell’istituzione di via della Sapienza.

Le nomine arrivano dopo le polemiche sollevate da Luciano Peccianti, coordinatore di Idee in Comune, in merito alle tempistiche di presentazione delle dimissioni da parte dei candidati alle amministrative e le secche repliche arrivate in merito alla correttezza delle procedure seguite.

Una boccata di ossigeno dunque per la Biblioteca degli Intronati che negli ultimi mesi è stata teatro del braccio di ferro, anche legale, tra l’ex direttrice Annalisa Pezzo e Palazzo pubblico. Inoltre al momento l’istituzione si trova a fare i conti con il rinvio dell’approvazione del proprio bilancio al prossimo Consiglio comunale (che si terrà dopo il voto e con l’insediamento della nuova Giunta municipale), procedendo dunque attraverso una gestione per dodicesimi.

C.B.