Bezzini promuove la rete dei servizi: "Sanità territoriale punto di forza"

"I servizi della sanità territoriale sono un vero patrimonio della città di Siena. Svolgono un ruolo cruciale nel mantenere il benessere e la salute delle persone, anziani, adulti e bambini, – commenta l’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Bezzini –. Qui negli anni sono state messe in campo esperienze avanzate nell’àmbito della prevenzione, della diagnosi e dei percorsi terapeutici che dimostrano quanto questi servizi siano integrati con la comunità, oltre alla grande competenza e alla passione che i professionisti mettono nel loro lavoro e che voglio ringraziare per questo. Alcuni tra i più grandi investimenti in sanità in Toscana, – conclude – riguarderanno proprio questi servizi e contribuiranno a dare una solida prospettiva alla sanità territoriale senese, che nei prossimi anni diventerà sempre più integrata, innovativa e vicina alle persone".

"L’Azienda che dirigo crede fermamente nel valore dei presìdi e dei professionisti che operano nel territorio senese – afferma il direttore generale Asl Toscana sud est Antonio D’Urso–. Le nostre attività, com’è naturale sono fondamentali perché tutta la macchina della sanità locale possa funzionare al meglio. In queste strutture si vive di rapporti quotidiani con i cittadini e la dimensione umana deve essere forte. Per questo, sono contento che l’assessore abbia percepito l’entusiasmo e la voglia di fare dei nostri operatori".

L’assessore Bezzini in particolare ha visitato i centri senesi: i servizi presenti all’ex ospedale psichiatrico San Niccolò, il poliambulatorio di Pian d’Ovile, il dipartimento di Prevenzione al Ruffolo.

L’assessore Bezzini e il direttore generale dell’Asl Toscana sud est D’Urso hanno illustrato i dati sulle attività territoriali e le azioni per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai cittadini e affrontare i punti di critici. Per investimenti, previsti 3,5 milioni di euro per l’ospedale di comunità, 170mila euro per la Centrale operativa territoriale zonale, 225mila euro per la Cot a estensione aziendale, 12 milioni di euro per la Casa della comunità in viale Sardegna, 6,5 milioni di euro per quattro strutture all’interno del San Niccolò.

Sul fronte senese, nel 2022 effettuate 43.560 visite rispetto a 39.106 del 2022 (+11,39%). L’attività ambulatoriale nel suo complesso, analizzando i dati del 2022 e 2023, cresce passando da 68.326 prestazioni nel 2022 a 72.082 nel 2023 con un incremento del 5,50%.