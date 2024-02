Bettolle, Comitato del No attivo. Iniziativa contro il Polo logistico

A Bettolle continua a dividere l’ipotesi di realizzazione del Polo Logistico vicino al casello autostradale. Da tempo un gruppo di persone è contrario al progetto, e proprio il costituendo ’Comitato No al Polo Logistico Bettolle’ ha organizzato il primo evento per sabato 17 alle 17, all’hotel Apogeo a Bettolle. ’Lavoro e sviluppo a quali condizioni?’, è il convegno che "riguarderà il lavoro nei poli logistici". Parteciperanno Sarah Caudiero, coordinatrice del Si Cobas Prato e Firenze e Leonardo Bison, giornalista. "Sarà un dibattito aperto – si legge in una nota – con esperti del mondo sindacale che ci porteranno testimonianze dal campo". Verrà affrontata la questione del "Polo logistico ponendoci nella prospettiva di chi sarà chiamato a lavorarci e dunque a quali condizioni? Ci informeremo degli aspetti negativi di un settore che non conosciamo perché non è caratteristico del nostro territorio da sempre a vocazione agricola, zootecnica, enogastronomia" ma anche "con tendenza turistica", aspetto che "ha contribuito ad ammortizzare la perdita del settore artigianale".