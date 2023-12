Betto, fratello di Spavento, e la vittoria pagata 15 lire

Siamo alla fine del 2023 e ci piace riportare alla memoria il fratello di Spavento, ai primi dell’Ottocento conosciuto anagraficamente come Pietro Betti detto Betto o Pierino. Questo fantino, classe 1822, nato in val di Chiana, per la precisione a Lucignano, esordisce nel 1840 nell’Onda, contando poi nove presenze in Piazza, fino al 1844 quando difende i colori dell’Oca, per una arco di tempo davvero ristretto. Può vantarsi in vecchiaia di aver vinto una carriera, per di più straordinaria e non facile da portare a casa, visto che si trattava di un Palio con tutte e diciassette le Contrade, quindi più complicato che mai. Si trattava del Palio del 17 agosto 1841, corsa organizzata dalla Società di Cittadini Senesi. Piuttosto generoso il compenso stabiliti per i protagonisti: al proprietario dei cavallo fu dato un premio di ben 60 Lire: invece il nostro Betto ne prese la metà, venti andarono alla chiesa della Contrada vincitrice, venti lire al proprietario del cavallo dell’Aquila, che era arrivato secondo e 15 al fantino. Una carriera molto intensa nel suo svolgimento: i cavalli erano stati assegnati la mattina stessa del 17 agosto, molto presto, visto che alle 9,30 si svolse l’unica prova in programma.

Massimo Biliorsi