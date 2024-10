’Benvenuto Brunello’. Attesa per l’anteprima

L’autunno abbraccia i grandi eventi dedicati al vino. Tra quelli più attesi c’è sicuramente Benvenuto Brunello con l’anteprima che accenderà le luci dei riflettori su uno dei rossi più prestigiosi al mondo dal 14 al 18 novembre al Chiostro Sant’Agostino di Montalcino con cinque giornate di degustazioni, 126 cantine e oltre 500 etichette pronte all’assaggio. Al debutto, nei calici, il Brunello di Montalcino 2020 e la Riserva 2019 ma anche il Rosso di Montalcino 2023 e gli altri due vini della denominazione, il Moscadello (che è il vino più antico prodotto a Montalcino) e il Sant’Antimo. Da segnalare che ci saranno alcuni giorni di walk around tasting, con il ritorno in presenza dei produttori, aperti anche ai winelover ma anche tre masterclass di approfondimento su diverse annate e stili produttivi. Sabato 16 al Teatro degli Astrusi il focus "Quale futuro per i Consorzi del vino" (ore 10.30), che vedrà la partecipazione dei presidenti Albiera Antinori (Doc Bolgheri e Doc Bolgheri Sassicaia) Francesco Cambria (Etna Doc), Sergio Germano (Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani), Giovanni Manetti (Chianti Classico) e Christian Marchesini (Valpolicella). Seguirà uno dei momenti più attesi, la valutazione dell’annata 2020 (entrerà in commercio da gennaio 2025), l’assegnazione del premio Leccio d’Oro, lo svelamento della mattonella dell’evento. "Benvenuto Brunello a novembre si conferma un’anteprima incisiva per rafforzare il posizionamento della nostra denominazione sul mercato, in particolare su quello internazionale dove di fatto esportiamo circa il 70% della produzione", è il commento del presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci.

L.S.