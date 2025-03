"Benitos, cocco di casa: correrà il palio di Ferrara"

Benitos, il cavallo di Dario Colagè che ha vinto l’ultimo Palio nella Lupa, ha fatto ieri il debutto stagionale. Montato da Nino Manca. Settima corsa, un bellissimo spunto in partenza, il fantino lo teneva in mano. E tanti già ad interrogarsi se sarà in Piazza il 2 luglio. O meglio, se i capitani lo sceglieranno qualora arrivi in fondo al percorso. "L’inverno l’ha passato bene, non è ancora pronto solo perché sono stato male io, conseguenze di un’influenza. Sono un po’ indietro. Sia Benitos che gli altri miei cavalli a Pian delle Fornaci dovevano fare un lavoro, nulla di più", spiega Dario Colagè. Viene naturale pensare che, forse, lo vedremo più avanti a Mociano e Monticiano. "No, cercherò di esserci prima possibile anche perché con Benitos ho degli impegni, lo porterò a Ferrara", spiega. "Per il palio di luglio? Ci sarà naturalmente, Ferrara è a fine maggio, Siena un mese dopo", assicura. E quanto al ritornello ’non è imbattibile’ che si sta ritagliando su misura per Benitos, Colagè rilancia: "Nessuno è imbattibile. Il Palio è Palio, dal primo vai al nono posto, vuol dire vincere o perdere. Qui a Pian delle Fornaci è diverso. Li ho portati solo per fargli fare un po’ di lavoro, avendo montato poco perché sono stato male". Benitos è stato richiestissimo questo inverno. "C’era chi lo voleva comprare ma Lucia (la compagna, ndr) si è talmente affezionata a lui, è il cavallo di famiglia. Vediamo in futuro, per ora resta il cocco di casa", dice Colagè.

La.Valde.