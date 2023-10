Beni archeologici. Nuova scuola di specializzazione

Aperto fino al 30 novembre il bando per l’ammissione alla nuova Scuola di specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Siena, che inizia quest’anno l’attività. Sono 30 i posti disponibili per il 2023-2024, con borsa di studio di mille euro per due candidati. Possono accedere al bando i laureati nei corsi di laurea specialistica o magistrale in Archeologia ed equiparate. L’accesso alla procedura è consentito anche ai candidati che conseguiranno il titolo di studio entro la prova d’esame prevista il 10 gennaio 2024. La scuola offre formazione post laurea sulle metodologie avanzate della ricerca archeologica, con curricula in archeologia preistorica, classica, tardoantica e medievale. "La Scuola offre una formazione nelle metodologie e tecniche più avanzate della ricerca – sottolinea il direttore Stefano Camporeale -. Lezioni frontali online e attività pratiche in presenza".