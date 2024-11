Beko annuncia la chiusura, a Siena 299 persone perdono il posto di lavoro

Siena, 20 novembre 2024 – La notizia che tutti temevano è arrivata. La Beko, ex Whirlpool, ha annunciato il piano per l’Italia che prevede 1935 esuberi a livello nazionale. Lo si apprende da fonti sindacali durante il tavolo in corso al Mimit tra azienda, sindacati e tecnici del Ministero e presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto. In base al piano, sarebbe prevista la chiusura di Siena, Comunanza (Ascoli Piceno) e della linea del freddo a Cassinetta.

I lavoratori della Beko davanti allo stabilimento (Foto Di Pietro)

Davanti allo stabilimento di viale Toselli si sono riuniti i 299 lavoratori dell’azienda coinvolti nel piano e che a fine 2025 resteranno senza lavoro. C’è rabbia, sconforto, delusione per quanto sta emergendo dal tavolo in corso al Mimit. L’incontro di oggi a Roma fa seguito a quello del 7 novembre, durante il quale il ministro Adolfo Urso aveva sottolineato all’azienda "la necessità di presentare un piano industriale che preveda maggiori investimenti in Italia, rispettando appieno le condizioni imposte dal Golden power, volte a salvaguardare l’occupazione e la produzione in Italia".