Beko, riparte il presidio in viale Toselli

Crisi Beko, riparte la mobilitazione. Dopo lo stop legato alle festività natalizie, da ieri i lavoratori sono tornati in presidio stabile davanti ai cancelli dello stabilimento di viale Toselli, decisi a ’Non mollare mai’.

In attesa della nuova convocazione del tavolo al ministero, dove si spera che la multinazionale turca mitighi i contenuti di un piano industriale che attualmente prevede la chiusura del sito senese, sindacati e lavoratori intendono tenere alta l’attenzione sulla vertenza. Non si esclude quindi una nuova manifestazione di protesta con corteo per le vie della città, mentre il 10 gennaio gli operai parteciperanno a Livorno alle iniziative per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici.