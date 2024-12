Battezzato il piccolo . Davide Giuseppe. Il bimbo ha solo 6 mesi

"Gli facciamo un bell’applauso a Davide", invita il cardinale Lojudice. Parenti, amici e semplici cittadini che alle 10,30 si trovano nel battistero del Duomo, battono le mani avvolgendo di affetto il bambino di sei mesi tenuto in braccio da mamma Rita. Battezzato prima dell’inizio delle celebrazioni ufficiali del giubileo nel corso di una cerimonia semplice e intima, anche se ripresa persino dalle telecamere Rai. Significativa perché ieri era appunto un giorno molto speciale.

"I fratelli di Rita vivono all’estero per cui questa data era perfetta per la cerimonia", spiega prima del rito il padre del piccolo, Giovanni Maria Giordanelli, professione disegnatore tecnico, originario di Terni. Mamma Rita, ricercatrice, invece è di Pisa. Entrambi a Siena per motivi di lavoro. "Avevamo deciso prima il giorno, perché è San Davide e al contempo festa della Sacra famiglia. Non sapevamo che sarebbe stato quello scelto per l’apertura del Giubileo a Siena. Quando ci hanno detto, infatti, che non sarebbero state celebrate messe in questa giornata c’erano due alternative: cambiarla oppure provare a sentire il cardinale se poteva battezzare nostro figlio. Ci siamo lanciati ed eccoci qui. Non ci aspettavamo questa bella grazia", dicono i genitori del piccolo. Che ha solo sei mesi. "Sei pronto?", gli chiede Lojudice prima dell’inizio del battesimo, salutando anche padrino e madrina. Anche loro con figli. "Così vedrete – dice loro – quello che è accaduto anche a voi quando eravate più piccoli".

Non piange Davide. Ogni tanto però si fa sentire cinguettando il linguaggio speciale di ogni bambino della sua età. Si muove, smanetta. Ma è bravissimo nel momento in cui Lojudice versa l’acqua benedetta sulla sua testa. "Con grande gioia la nostra comunità ti accoglie", conclude il cardinale prima della foto di gruppo.

Davanti al battistero, in piazza San Giovanni, intanto, si riuniscono tante persone in attesa di salire al Duomo. Si vede anche l’ad di Banca Mps Luigi Lovaglio, presente all’apertura del giubileo e poi all’inaugurazione della mostra degli artisti locali alla Santissima Annunziata. Discreto ma stringente il servizio d’ordine di polizia e carabinieri. Con due auto che sbarrano l’accesso a piazza san Giovanni da via Franciosa e via dei Pellegrini. Lo stesso in via del Capitano. La guardia, dopo i recenti attentati, è tornata alta.

La.Valde.