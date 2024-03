‘Battaglia’ elettorale. Consiglieri Pd furiosi

La competizione entra in consiglio comunale, la battaglia per Palazzo Renieri si allarga e la campagna elettorale di Colle si invelenisce. Detonatore è l’accusa di strumentalizzare le istituzioni lanciata dai consiglieri comunali di Pd, ‘Sinistra per Colle’ e ‘Colle in Comune’, attuale maggioranza in consiglio, all’indirizzo dei colleghi di opposizione. "Nelle ultime settimane – affermano in una nota – stiamo assistendo ad un comportamento scorretto dei consiglieri di opposizione, che utilizzano le commissioni consiliari, delle quali hanno la presidenza, come luogo per alimentare tifoserie da stadio utili per canalizzare il confronto elettorale. Proprio coloro che in altre circostanze richiamano a gran voce il rispetto delle istituzioni, le utilizzano per fare campagna elettorale. Non è sicuramente un caso che stiano facendo ricorso alle commissioni consiliari con una frequenza insolita e ravvicinata, probabilmente per colmare il vuoto della loro inattività in questi anni. Ultimo in ordine di tempo il triste spettacolo offerto dalla seconda commissione, convocata per discutere del taglio degli alberi del parco dell’Agrestone e trasformata in una sorta di tifoseria a mezzo social dalla presidente della stessa commissione (non nominata, ma facilmente riconoscibile, la capogruppo 5Stelle, Monica Sottili - ndr). Questo comportamento è molto grave perché non è rispettoso né delle istituzioni, né del ruolo istituzionale rivestito. Ci auguriamo di non veder ripetute simili azioni da qui alla data delle elezioni, lasciando che la propaganda elettorale resti al di fuori delle istituzioni".

A.V