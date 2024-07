Battaglia ai crimini informatici. Intesa fra Postale e Philogen: "Protetti settori strategici"

di Laura Valdesi

SIENA

Conoscere vuol dire prevenire. E lavorare in squadra consente, soprattutto in presenza di attacchi ai sistemi informatici, sempre più diffusi anche nella nostra provincia e in Europa, tutelare le eccellenze. Che siano enti pubblici oppure aziende private che lavorano per sviluppare farmaci destinati al trattamento di gravi patologie quali ’Philogen’, società italo-svizzera con dna tutto senese specializzata nel settore biotecnologico. E’ in questo contesto che si inserisce il protocollo d’intesa siglato ieri alla presenza del questore Ugo Angeloni per prevenire e contrastare i crimini informatici sui sistemi informativi di Philogen appunto. A siglarlo Giovanni Neri, consigliere delegato dell’azienda, e Lorena La Spina, dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale per la Toscana. In prima fila nell’ottimizzare le conoscenze acquisite in questa ’battaglia’. "Un settore della sicurezza – osserva una nota della Questura – su cui hanno influito anche gli effetti derivanti da un panorama internazionale ancora caratterizzato da forte instabilità seguita al conflitto tra Russia e Ucraina che ha determinato un aumento degli attacchi a livello nazionale, soprattutto contro istituzioni finanziarie, enti o aziende che operano nei vari settori strategici dell’Italia".

Parla di "accordo di grande importanza" Giovanni Neri. "La collaborazione tra polizia e Philogen spa, che replica a livello regionale la convenzione nazionale, sarà uno strumento prezioso nella complessa lotta contro un fenomeno spesso difficile da arginare e combattere. La sinergia con la polizia è per noi un punto fermo, sia a livello concreto che nell’ottica della diffusione di una cultura informatica aziendale". "La sottoscrizione di protocolli per la protezione dei sistemi informativi critici individuati come ’sensibili’ mira a rendere sempre più capillare sul territorio regionale la collaborazione e lo scambio informativo sia con associazioni e imprese che operano in settori strategici, potenziando le attività di prevenzione degli attacchi informatici a vantaggio dell’intera collettività", osserva Lorena La Spina.

In concreto il protocollo siglato ieri consentirà di condividere procedure d’intervento per migliorare la capacità di risposta in caso di attacco, con continuo scambio di informazioni fra le parti che consenta di avere elementi sulle principali minacce e sulle modalità di realizzazione dei più insidiosi attacchi informatici.