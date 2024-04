Basta un incidente e Colle si blocca

E’ uno specchio della precarietà attuale delle comunicazioni stradali fra le due parti di Colle e un’avvisaglia di ciò che potrebbe succedere, l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì sulla circonvallazione Le Lellere in cui sono rimaste coinvolte tre auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma la strada è rimasta bloccata a lungo per i soccorsi e la rimozione dei mezzi e il traffico si è indirizzato sull’altra circonvallazione, Via Nova, dove il ‘tappo’ costituito dal tratto a senso unico alternato, presente da ottobre 2022 (e che resterà per almeno sei mesi dall’inizio dei lavori di riparazione che non è stato ancora comunicato), ha prodotto effetti peggiori del solito, determinando code chilometriche in entrambe le direzioni, con la città di fatto divisa in due.