Bargagli, specialista in prima linea. Guida il Centro di riferimento europeo

La professoressa Elena Bargagli (nella foto) dirige l’Unità complessa Malattie dell’apparato respiratorio dell’Aou Senese.

Laureata nel 1998 a Siena, si specializza e segue il dottorato di ricerca, sempre a Siena. Nel 2015 è ricercatrice universitaria e, dopo un triennio a Careggi, torna a Siena nel 2018 come professore associato. Nel 2019 è Direttrice della Scuola di Specializzazione di Malattie dell’Apparato Respiratorio e, successivamente, professore ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università di Siena.

Dal 2018 è Coordinatrice regionale delle Malattie Rare e del Trapianto di Polmone, responsabile del Centro di riferimento europeo Ern delle malattie rare del polmone e del centro di eccellenza Wasog per la sarcoidosi delle Scotte, il più grande in Italia.

Assieme ai colleghi, svolge un’intensa attività assistenziale a servizio dei pazienti affetti da malattie respiratorie, in particolare pazienti con malattie rare e trapiantati di polmone, che provengono da tutto il territorio nazionale. E’ anche coordinatrice di numerosi trials clinici e lavora attivamente a fianco delle associazioni pazienti in iniziative di divulgazione e formazione. Bargagli è responsabile per la Società Europea di Malattie Respiratorie dell’Assemblea delle Interstiziopatie Polmonari da causa nota, segretario della Società Italiana di Pneumologia e conta oltre 300 pubblicazioni scientifiche.