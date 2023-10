Barbafiera resta garante per la disabilità a Siena: l'incarico della Fondazione Monte dei Paschi

Rinnovato l’incarico all’avvocato Monica Barbafiera (nella foto) come Garante per la disabilità del Comune di Siena. Lo ha deciso il Sindaco, Nicoletta Fabio, con un decreto di nomina. Barbafiera, vice presidente della Fondazione Monte dei Paschi, era stata in carica da novembre 2020 fino alla scadenza del mandato della precedente amministrazione.

"Per me è una grande soddisfazione poter continuare a svolgere questa funzione – dichiara Barbafiera –. Sono attaccatissima a questo ruolo che vivo con una passione e una dedizione enormi. Ci sono molti progetti in atto o in fase di definizione per rendere la nostra città più accessibile dal punto di vista sensoriale, per favorire la mobilità dei disabili e per abbattere le barriere architettoniche. Il lavoro sarà intenso e sono pronta a fornire il mio contributo".