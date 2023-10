Bar ’trasloca’ alla Fiera. Un grande successo

San Giovanni d’Asso, paese famoso per la sua mostra mercato del tartufo delle crete senesi, è un centro dove sia i cittadini che le associazioni presenti cercano di organizzare eventi per mantenere vive le attività sociali a favore di tutta la comunità. In questi giorni spicca la notizia di quanto fatto da Maggie Meiattini titolare del "Bar Beyfin" che si trova all’ingresso del paese proprio nell’omonima stazione di servizio. Dal 1 all’8 ottobre, alla Fiera di Sinalunga, il Bar Beyfin, vincitore del bando promulgato dal Comune di Sinalunga, ha accolto numerosi visitatori al punto di ristoro "Da Maggie - Osteria della Fiera" situato nei pressi della stazione di Sinalunga. Per la titolare Maggie Meiattini è stata un’occasione unica, frutto del grande lavoro che da anni sta portando avanti per la riqualificazione del bar del borgo di San Giovanni d’Asso, nel quale offre un servizio a tutto tondo: dalle colazioni alla possibilità di pranzare e cenare con piatti tradizionali preparati da mani esperte, passando per eventi a tema organizzati settimanalmente durante tutto l’arco dell’anno. La Fiera di Sinalunga è stata un grande successo ed una grande soddisfazione per Maggie ed il suo staff che per la prima volta hanno portato la loro esperienza fuori dal locale centrale; inoltre, sono stati accolti a braccia aperte dai visitatori della fiera che, entusiasti, si sono recati personalmente a complimentarsi con la titolare. Per questa splendida opportunità si ringraziano il Comune di Sinalunga, gli organizzatori della festa per il noleggio delle attrezzature e la Proloco di San Giovanni d’Asso. La fiera di Sinalunga è un palcoscenico importante, con un pubblico numeroso e che offre quindi la possibilità di farsi conoscere. E’ una manifestazione importante come sottolinea anche il sindaco Edo Zacchei: "La Fiera alla Pieve è della comunità che si apre per accogliere tutti coloro che, da vicino o lontano, siano voluti essere presenti ad un appuntamento ormai centenario. La Fiera alla Pieve è una tradizione che ci ha “cresciuto” tutti quanti, e tornare ogni anno per visitarla, per incontrare amici e conoscenti, è una consuetudine a cui non possiamo rinunciare. Le belle giornate hanno contribuito a portare nel nostro Comune un numero importante di visitatori, definendo alla perfezione l’evoluzione di questa manifestazione storica per Sinalunga che ormai da qualche anno si è caratterizzata ed è divenuta identificata". Complimenti dunque a tutto lo staff di Maggie Meiattini che con la sua opera cerca di tenere alta la qualità di un territorio.

Andrea Falciani