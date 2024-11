Bar Garibaldi. Ciak si gira

Per il resto del mondo è lo ‘Eis Cafè Schleraria’ di Vienna, per Colle è il Bar Garibaldi di piazza Arnolfo di Cambio, alias ‘bar di piazza’. La prima scena della serie tv britannica "Killing Eve", trasmessa da Sky, infatti, è stata girata nella piazza colligiana nel 2017, sostituendo l’insegna originale con quella in tedesco. Non è il solo caso di un’insegna colligiana cambiata per esigenze di sceneggiatura. Memorabile l’episodio avvenuto nel 1994 nella stessa piazza, durante le riprese di "Con gli occhi chiusi" di Francesca Archibugi, quando sull’ex stazione fu messa la scritta ‘Siena’: appena arrivati in pullman proprio da Siena, due ignari turisti inglesi caddero nell’equivoco e si precipitarono infuriati alla biglietteria, contestando all’autobus di averli riportati dove era partiti mezz’ora prima.