Bar del tribunale, Valentina saluta Nuova gestione a Caprilli

Cambia la gestione del bar del tribunale, un’attività frequentatissima e punto di riferimento per avvocati, personale e magistrati. Il simbolico passaggio di testimone è avvenuto giovedì quando Valentina Bernardi, senese e istriciaiola che l’ha gestito insieme alla figlia Gaia e poi alla famiglia, ha salutato con un rinfresco gli affezionati clienti. C’erano operatori della polizia giudiziaria, il presidente del tribunale, i pubblici ministeri, cancellieri. Tutti a salutare Valentina, che non ha nascosto un pizzico di emozione, e ad accogliere Francesco Caprilli che da ora sarà al timone. Arriva da Certaldo e per un periodo ha abitato a Siena in via Duprè con la moglie Carmen Muscia.