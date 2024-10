Bando speciale per Colle. Sulla Francigena nasce la segnaletica intelligente

Il viaggio del pellegrino si rinnova. Il Comune di Colle ha, infatti, ottenuto l’assegnazione di un apparato di segnaletica turistica intelligente nell’ambito del piano sviluppo e coesione 2014-2020, finalizzato alla digitalizzazione del percorso della Via Francigena. Nel mondo dell’iper digitalizzazione anche una via di secoli e secoli fa trova il suo spazio nell’era digitale. Un tempo bastava un ‘bordone’ (bastone del pellegrino), un mantello molto pesante, qualche provvista e delle buone calzature ai piedi. Oggi il progetto, promosso dal Ministero del Turismo e coordinato con la Regione Toscana, punta a migliorare l’esperienza turistica attraverso l’installazione di sistemi di segnaletica innovativa. "Questo riconoscimento rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione del nostro territorio e per l’innovazione turistica. La Via Francigena è un patrimonio che attira visitatori da tutto il mondo, e con questo progetto riusciremo a rendere la loro esperienza ancora più coinvolgente e accessibile – afferma Carlotta Lettieri, assessore al turismo –. Siamo orgogliosi di poter partecipare a questa iniziativa che unisce tradizione e innovazione per promuovere la bellezza del nostro territorio". Colle, insieme ai comuni di Carrara e San Gimignano, riceverà così uno degli apparati tecnologici che verranno installati nei prossimi mesi da fastweb, fornitore incaricato del servizio. Un nuovo sistema che permetterà ai visitatori di orientarsi meglio e ottenere informazioni digitali in tempo reale lungo uno dei percorsi storici più importanti d’Europa. Spesso tra pellegrini si dice che "il pellegrinaggio è partire da sé, ma con lo sguardo rivolto verso gli altri", un ritorno ad un modo di viaggiare di secoli e secoli fa. Pian piano, però, si deve fare i conti con il tempo di oggi. È, quindi, anche giusto trovare i modi e le forme per sviluppare i cammini, senza mai distruggerne la natura. Il progetto del comune di Colle, insieme alla Regione Toscana e al Ministero del Turismo, sarà parte di un accordo trilaterale per garantire il successo del progetto e la corretta installazione degli apparati. La collaborazione tra enti locali e nazionali permetterà di definire al meglio il calendario dei lavori e assicurare che l’infrastruttura sia operativa in tempi brevi. Lodovico Andreucci