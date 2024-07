Follia a Siena, giovanissimi rapinano passanti nel parco: scattano gli arresti

Siena, 31 luglio 2024 – Una notte da incubo quella del 7 luglio a Siena. Nel parco degli Orti de Tolomei una banda di giovanissimi aveva rapinato una ventenne, aggredendo poi gli amici che erano andati in soccorso della ragazza. Alla vittima avevano strappato tra l’altro una catenina e lo smartwatch.

Altra rapina poco dopo, a una coppia di 24 e 25 anni. Anche in questo caso sono stati portati via tutti gli averi dei due. Poi un’altra vittima, poco dopo. In questo caso un quindicenne, aggredito a ginocchiate e pugni al volto.

Un momento della conferenza stampa della polizia per illustrare i risultati delle indagini (Foto Lazzeroni)

Dopo le meticolose e approfondite indagini della polizia, sono scattati i provvedimenti. Quattro in tutto le persone coinvolte, tre minorenni e un maggiorenne. Due gli arresti per altrettanti minorenni. Uno è in carcere, l’altro al momento è irreperibile. L’altro minorenne e il maggiorenze sono indagati. Rapina, furto e lesioni le accuse per tutti.

Le ordinanze cautelari sono state emesse dal gip del Tribunale per i Minorenni di Firenze, su richiesta della Procura minorile. L'operazione è stata effettuata il 30 luglio, dai poliziotti della squadra mobile della Questura di Siena, a seguito dell'attività d'indagine avviata immediatamente dopo i fatti.

Le lesioni riportate dalle vittime sono state refertate dal locale Pronto Soccorso con prognosi tra i 20 e i 30 giorni. Sulla base delle indagini svolte fino ad ora, sarebbero quindi quattro i presunti autori dei vari episodi di rapina, destinatari delle perquisizioni domiciliari eseguite dalla Squadra Mobile.