Banda Città del Palio in concerto in piazza San Giovanni

1La Banda Città del Palio è lieta di invitare la cittadinanza al Concerto in piazza San Giovanni, domani alle 19. Il programma della serata prevede la marcia ’Adrenalina’, il Don Pasquale di Donizetti, The Witch and the Saint di Reineke, Music for the Royal Fireworks di Händel, Oliver Onions Fantasy di De Angelis, Latin Gold di Lavender. Dirige il concerto il maestro Giuseppe Baldesi, con la partecipazione di Marta Marini e il suo basso elettrico.