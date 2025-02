Banda città del Palio ’in rosa’. Margherita Anselmi Zondadari è la prima donna presidente

Margherita Anselmi Zondadari è la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente della Banda Città del Palio, lo storico sodalizio senese che affonda le radici nel Duecento, quando risalgono le prime testimonianze di un gruppo di suonatori al servizio del Comune di Siena chiamati a svolgere varie mansioni di tipo civile, militare sia di carattere pubblico che privato. E, proprio una donna con la profonda conoscenza della storia di Siena come Margherita Anselmi Zondadari, ha adesso la ’bacchetta’ in mano per guidare la Banda Città del Palio.

"Sono onorata di essere stata chiamata a ricoprire il ruolo di presidente della prestigiosa Banda Città del Palio e, ancor di più, per essere la prima donna con questo incarico dalla fondazione della Banda – ha detto Margherita Anselmi Zondadari – e sono orgogliosa della fiducia che mi è stata accordata, desiderando mettermi al servizio della Banda, che occupa un ruolo importante nelle manifestazioni cittadine e dargli sempre maggior lustro".

Nel consiglio direttivo aggiunti Alessandro Cinughi de Pazzi e Pier Luigi Millozzi nel ruolo di fiduciari, che sono già al lavoro, con gli altri membri, con l’entusiasmo che li contraddistingue. I neo eletti si aggiungono al vice presidente Giacomo Cancelli, al segretario Marco Scamportino, al tesoriere Marco Sansoni, all’economo Andrea Vittorio Valenti, ai fiduciari Enzo Ciarri e Andrea Sbardellati, ai consiglieri Salvatore Cafaro, Elettra Wagner, Silvia Golini, Matteo Piazzi e ai Capobanda Luciano Bianchi e Matteo Cancelli.

Margherita Anselmi Zondadari si è laureata in storia dell’arte all’Università di Siena dopo aver frequentato il liceo scientifico Galilei. Ha ricoperto il ruolo di archivista nella sua Contrada, la Selva. "La mia intenzione è quella di condividere con il consiglio idee nuove che, unite alle tante attività che svolge tradizionalmente la Banda, possano dare a questa storica Istituzione l’evidenza che merita, sempre a servizio della nostra Siena".