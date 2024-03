Banda Bassotti in visita ai piccoli pazienti con gadget e dolci uova

Pasqua di allegria e gioia nel Dipartimento della donna e dei bambini e in Neuropsichiatria infantile grazie alla visita della Banda Bassotti, gruppo di amici motociclisti provenienti da Siena, Firenze e Arezzo. All’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è stata riservata una mattinata speciale per i piccoli pazienti ricoverati, ai quali sono stati consegnati gadget come blocchetti colorati, penne, timbrini, insieme a uova di Pasqua, per una ventata di spensieratezza per bambine, bambini e famiglie. Ad accogliere i motociclisti il direttore del Dipartimento Mario Messina, il direttore della Pediatria Salvatore Grosso e i professionisti dei reparti.