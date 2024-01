Bancomat e fuoco: tutto ripreso dalle telecamere

Questa volta non è stata la banda dei bancomat a colpire. Nessun innesco attraverso il bocchettone della cassa, niente esplosivo utilizzato per sventrare in pochi secondi l’apparecchio. Anche se il caos causato dalle fiamme che hanno avvolto l’atm di Banca Centro, in via Roma, dunque nel cuore di Monteroni, hanno causato grande allarme la notte scorsa. Si trova incastonato sotto un palazzo, intorno tante case. Qualcuno si è affacciato alla finestra per cercare di capire cosa era accaduto. I carabinieri della compagnia di Siena sono intervenuti sul posto anche se ovviamente sono stati i pompieri ad occuparsi di domare le fiamme che hanno avviluppato il bancomat mentre i loro colleghi, contemporaneamente (vedi articolo a fianco) erano nella campagna di Montalcino per il rogo in un appartamento. Si è sprigionato un fumo densissimo penetrato all’interno della banca.

Contemporaneamente sono iniziati gli accertamenti per capire se era entrata in azione la banda dei bancomat. Tutto però portava gli investigatori su un’altra pista. Perché non è stato portato via un euro, né chi ha agito ha impiegato gli accorgimenti che sono attrezzi del mestiere dei malviventi. Un aiuto arriverà dalle telecamere di videosorveglianza della filiale che sono state esaminate dai carabinieri. Più probabile che ad agire sia stata una persona, magari per dispetto. Magari solo perché non si è resa conto di quello che stava facendo.

La.Valde.