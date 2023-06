Bancomat clonato in centro Ma lo skimmer non si trova

Alzi la mano chi non prova una sensazione di apprensione quando va al bancomat per ritirare i soldi. Vale per i piccoli come per i grandi risparmiatori. Si copre il tastierino con la mano per evitare che qualcuno carpisca il codice. Ma potrebbe essere inutile se i malviventi sono tecnologicamente preparati, come accaduto qualche giorno fa a Siena. Il pin non serve perché la carta è già stata clonata all’inizio del prelievo di denaro. Sopra il normale bancomat, viene infatti messo una sorta di lettore di card che permette di leggere le informazioni e quindi clonare i dati necessari. Che vengono raccolti dallo skimmer, di solito si usa anche una piccola telecamera per riprendere il pin. Non si sa con esattezza qualche tecnica è stata usata il 27 maggio scorso in Piazza Postierla, allo sportello di Chianti Banca. Qui si è recata una cliente di un altro istituto che vooleva effettuare un prelievo ma non l’ha ottenuto. Si è poi accorta che in quel momento, in realtà, era stato fatto dal suo conto un prelievo di qualche centinaio di euro dall’Atm di un altro istituto ancora. Di qui la segnalazione alla polizia che si sta interessando del caso. Vista la centralità dello sportello atm si cercherà di capire se sono stati carpiti i dati anche di altri clienti quel giorno o anche in quelli seguenti.

La.Valde.