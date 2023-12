Banca Mps e Nexi, un aiuto alla ’Dop Economy’: "Nuove soluzioni digitali per le aziende agricole" Banca MPS, insieme a Nexi, offre soluzioni digitali d'incasso e pagamento per aziende vitivinicole, agrituristiche e agricole. Una strategia per sostenere il settore agroalimentare e la DOP Economy, fondamentale per il Paese.