Banca Mediolanum: "non interessata" al Monte dei Paschi

Banca Mediolanum non è interessata a Mps. L’ad Massimo Doris ha replicato con un secco "No" alla domanda se il gruppo sia interessato alla partita per il Monte dei Paschi di Siena che stamani presenterà i risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2024. L’ad di Mediolanum ha chiarito di non aver avuto proposte dal governi al riguardo. "Non siamo stati assolutamente contattati dal Mef", ha affermato Doris nella call con i giornalisti sui conti dei 9 mesi 2024, aggiungendo che "discorso diverso vale per la Sgr, che potrebbe acquistare azioni di Mps: ma è denaro dei clienti, non di Banca Mediolanum".

Entro fine anno il Governo collocherà la nuova tranche di azioni Mps come annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.