Banca Centro Cus Siena sconfitto dal Bologna: ultima partita casalinga deludente

Ultima partita casalinga per il Banca Centro Cus Siena, ultima gara giocata, probabilmente, a Colle Val d’Elsa, visto che i bianconeri, la prossima stagione, vorrebbero tornare al Sabbione. Avversario di giornata è stato il Bologna, terzo in classifica a due punti dal Colorno secondo, una delle quattro formazioni che hanno giocato a un altro livello rispetto alle altre squadre. I cussini hanno schierato nuovamente una formazione rimaneggiata e sono scesi in campo per la prima volta con capitan Carmignani in panchina in assenza di Francesco Romei. La prima frazione di gioco è stata ben gestita tanto che i felsinei sono andati in meta una sola volta per lo 0-5; probabilmente errata una lettura che ha portato il Banca Centro Cus Siena a giocare in touche una punizione assolutamente piazzabile e che avrebbe tolto lo 0 dal punteggio senese. Il secondo tempo ha invece visto un Bologna bravo a sfruttare un cartellino giallo dato a Totti, con due mete realizzate in superiorità numerica (0-19) e anche la marcatura del punto di bonus offensivo che ha fissato il risultato finale sullo 0-26. Diversi i punti su cui recriminare, per i bianconeri che sicuramente avrebbero meritato almeno una segnatura e che si sarebbero aspettati una maggiore attenzione arbitrale sui placcaggi alti dei felsinei, quasi mai sanzionati. Clima sereno, comunque, a fine partita: non era questa la partita da vincere, per i senesi, che in questa stagione hanno probabilmente deluso soltanto nella trasferta di Gubbio. Il prossimo appuntamento domenica a Colorno: la sfida chiuderà il campionato, partito tra mille difficoltà, ma terminato come il migliore della storia bianconera, con un settimo posto e 45 punti conquistati.