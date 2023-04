Bambini alla ricerca dello zoo medievale nelle opere d’arte

Leoni, pipistrelli, ma anche maialini: nei dipinti della Pinacoteca nazionale di Siena è possibile avvistare animali di svariate tipologie, quasi a ricreare uno zoo dell’antichità. La loro presenza non era solo ornamentale e proprio in cerca di questo zoo del medioevo andranno domenica 16 aprile i bambini partecipanti a ’Scoprilarte’, percorsi all’interno della Pinacoteca nazionale. Le storie a volte paurose, a volte più rassicuranti della fauna dipinta nelle opere d’arte saranno narrate dalle guide turistiche Federagit. L’itinerario prenderà il via alle 11: per partecipare occorre prenotare e presentarsi nell’atrio della Pinacoteca.