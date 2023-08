’Balena bianca’, l’era del biglietto Oltre seicento visitatori al giorno Ma c’è chi non rispetta le regole

di Massimo Cherubini

Presenze record al Fosso bianco e alla Balena bianca di Bagni San Filippo, mèta di tanti turisti. Nei primi venticinque giorni di questo mese sono stati oltre seicento al giorno gli accessi verso i due siti. Il dato è preciso perché all’area, proprio dall’inizio di questo mese, si accede pagando un ticket. All’ingresso si pagano due euro, ma uno viene rimborsato all’uscita restituendo il braccialetto. Quasi ventimila presenze delle oltre centomila presenze che, stando ai primi dati, verranno raggiunte. La stima è fatta sugli incassi dei parcheggi a pagamento. Una bella risorsa per il Comune visto che lo scorso anno l’incasso è stato di 150mila euro.

E anche questo dato, relativo agli incassi dei primi sette mesi, derivanti proprio dai parcheggi, a fine anno dovrebbe essere superato. Tornando al biglietto d’ingresso, da dire che il Comune ha deciso di introdurlo per attivare una sorveglianza di tutta l’area, sia per far rispettare i dettami dell’ordinanza del sindaco (divieto di salire sulla Balena bianca, prescrizioni comportamentali) sia per una sistemazione quotidiana finalizzata alla tutela e salvaguardia dell’ambiente.

"Recentemente – dice Claudio Galletti sindaco di Castiglione d’Orcia – mi sono fermato all’ingresso per vedere e sentire le reazioni di quanti stavano facendo il biglietto. Ho riscontrato un’ampia approvazione di questa decisione, adottata proprio perché con i grandi afflussi di turisti il rispetto delle norme e dell’ambiente veniva da molti omesso. Anche ora c’è chi cerca di trasgredire. Pochi giorni fa gli operatori hanno invitato alcune persone che stavano salendo sulla Balena bianca a scendere. Hanno ignorato i ripetuti inviti e gli operatori hanno chiamato i carabinieri".

II servizio è stato affidato, con bando regionale, alla cooperativa di comunità ’La Campigliese’. Cinque le persone assunte (tre residenti nel comune di Castiglione d’Orcia due in quello di Abbadia San Salvatore) per garantire il servizio che, questo non è stato ancora deciso, potrebbe essere ridotto nei mesi invernali quando il numero delle presenze diminuisce.