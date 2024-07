Prima il tuffo nella fonte, poi il video: caccia ai protagonisti della bravata

Siena, 28 luglio 2024 – E’ notte: tre ragazzi a torso nudo sorridono e annunciano in inglese quello che stanno per fare a Ponte di Romana. Poi il telefonino riprende uno di loro mentre esce dalla fonte dopo un bagno ristoratore mentre gli altri ridono e compaiono le scritte: "Come back to Siena, guys" e il commento dispiaciuto di un altro amico dei protagonisti che, visionando il video, si dice dispiaciuto per essersi perso la giornata.

E’ il contenuto del filmato, girato con lo smartphone, che sta impazzando su social e chat. Non è dato sapere se i protagonisti del reel siano studenti stranieri arrivati in città per frequentare i corsi estivi dell’Università o se semplicemente si tratti di un gruppo di giovani turisti. L’unica cosa certa è il bagno nella fontana di Ponte di Romana.

Il gesto di per sè non ha causato lesioni alla struttura, ma è indicativo di un approccio decisamente poco rispettoso a una città d’arte come Siena e alle sue bellezze, anche quelle meno note. L’episodio si è verificato nel territorio della Contrada del Valdimontone, dove il priore Alberto Benocci spiega: "Non è semplice trovare forme di tutela dei beni artistici e, soprattutto, forme di prevenzione di tali gesti. L’unico deterrente possibile potrebbe essere la videosorveglianza, posto che la normativa lo consenta, ma al momento è assente in quella zona. Fondamentali anche – continua il priore – campagne di sensibilizzazione, coinvolgendo enti per il turismo, amministrazione comunale, Università, associazioni di categoria nel settore dell’accoglienza e soprattutto le Contrade. Siamo noi infatti i più attenti guardiani del territorio".

Da parte sua l’assessore ai Servizi informatici, Giuseppe Giordano, ricorda: "Siamo in attesa di risposte dal ministero dell’Interno per installare in città nuove telecamere sulla base delle necessità indicate dai cittadini. In ogni caso, ogni valutazione spetta al collega Tucci, alle forze dell’ordine e alla Municipale". Intanto pare che il video sia arrivato anche sul tavolo del comandante dei Vigili urbani, Alfredo Zanchi. Sarebbero in corso indagini per risalire all’identità degli autori del bagno notturno, che rischiano una multa da 52 euro in quanto non hanno commesso reati, ma una semplice violazione amministrativa.