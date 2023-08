'Bagni di Notte' alle Piscine Theia di Chianciano Terme: Ricco Cartellone di Eventi

Ogni sabato con l’ingresso ’Bagni di Notte’ alle Piscine Termali Theia, aperte fino alle 24, è possibile consumare un apericena in accappatoio con musica dal vivo. Ogni giovedì d’agosto il tramonto alle Piscine Termali Theia si ammira a ritmo di musica, con sessioni live di sax (17-24-31 agosto) e Dj set (10 agosto) e un gustoso aperitivo a bordo vasca: un’immersione totale nel benessere terapeutico della musica, un flusso rigenerante che abbraccia tutti i cinque sensi e che regala magiche sensazioni. Non è da meno il Ferragosto a Terme di Chianciano: martedì 15 agosto le Piscine Termali Theia prolungano il benessere e il divertimento fino alle 23 con DJ Set e aperitivi a bordo vasca. Alle Terme Sensoriali il 26 agosto e il 23 settembre vanno in scena gli ultimi appuntamenti di ’Tasting Night’, che unisce il benessere al gusto.