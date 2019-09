Siena, 15 settembre 2019 - Ultimo giorno qui a La Bagnaia. C'è grande attesa, tra ospiti e partecipanti, per il Gran Premio La Nazione, la gara più ambita, che dovrebbe iniziare nel primo pomeriggio. Nel frattempo è in corso la quarta della giornata, la C135 Kep Italia. La mattinata, invece, ha visto due competizioni a una stella, la C 115 Fabiani gioiellerie e la C 120 Human Company, seguite poi dalla C130, Turkish Airlines.

Nella prima categoria, il binomio che ha totalizzato il maggior numero di punti nel miglior tempo è stata la statunitense Melissa Welker con Stairway to the Star (44 punti in 42.01). Nella Human Company sono stati 10 i binomi arrivati al barrage, di cui tre con il doppio netto. La classifica finale ha incoronato Luca Fusi su Raise del Menhir. Subito dopo di lui Maria Elena Balli con Velino, chiude il podio Giorgio Fiorini in sella a Rimellina. La due stelle, invece, ha visto il bis di Filippo Martini di Cigala con Deja Vu, sul podio più alto anche ieri per la 130 Enegan, che oggi si è imposto con un tempo di 54.14. Alle sue spalle Roberto Consumati con Nordica delle Schiave, seguito da Arnaldo Bologni in sella a Valcourt B.