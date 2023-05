Baccelli: "Alta velocità, no a scelte preventive per MedioEtruria"

Dopo Marras e Spinelli, è arrivato ieri anche Stefano Baccelli a sostegno della candidatura di Anna Ferretti: il terzo componente della giunta regionale aveva in programma un incontro sull’urbanistica, ma ovviamente si è parlato anche di infrastrutture. Primo tema l’urbanistica: "Ho trovato puntuale e centrato il programma sul governo del territorio di Anna Ferretti – ha detto Baccelli –, a partire dall’analisi dei rischi che Siena sta correndo come tutte le città d’arte. Giusto affrontare la questione degli affitti turistici, come quella degli oncentivi fiscali per gli esercizi commerciali e artigianali, perché non possiamo abbandonarci all’idea che i centri storici siano Disneyland aperte dalle 9 del mattino alle 8 di sera. Questi, come la rigenerazione urbana, sono elementi decisivi per il futuro di Siena".

Poi le infrastrutture. A partire dall’Autopalio: "Abbiamo parlato insieme al presidente Giani con Anas, perché al di là della manutenzione costante pensiamo che la strada vada ripensata. Ha passaggi di mezzi come fosse un’autostrada, senza però esserlo". Sulla stazione MedioEtruria, Baccelli chiede di avere "un atteggiamento laico, senza preconcetti né scelte preventive. La scelta della Toscana è lasciare al tavolo tecnico la scelta innanzi tutto se fare la stazione, solo poi parlare della localizzazione. Immaginiamo anche collegamenti compensativi per quelle aree che non avranno come destinazione la stazione dell’Alta velocità, un modello che sia in grado di soddisfare tutti i territori toscani".

O.P.